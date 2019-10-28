Bodrum'da 32 yıl sonra ortaya çıkan gerçek

28.10.2019 16:55

Bodrum-Milas sınırında bulunan Pina yarımadasındaki gerçek 32 yıl sonra ortaya çıktı. Çevrecilerin birçok kez eylem yaptığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından otellere verildiği öne sürülen Pina yarımadasının 1987 yılında Bakanlar Kurulu tarafından 'Turizm Tesis Alanı' olarak ilan edildiği öğrenildi.

Bodrum'un Güvercinlik koyunda bulunan ve 2007 yılında yangın çıkmasıyla tartışma konusu olan Pina yarımadasındaki gerçekler gün yüzüne çıktı. Yıllardır ormanlık alan yandıktan sonra turizme açıldığı öne sürülen bölgenin 1987 yılından Bakanlar Kurulu tarafından 'Turizm Tesis Alanı' olarak resmi gazetede yayınlandığı öğrenildi. 1991 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığına verilen ve ihale ile turizm tesis alanı yapılan bölgede 2007 yılında yangın çıkmıştı. Yangın, Pina yarımadasının 223 hektarlık alanını kül etmişti. Ardından başlayan otel inşaatları çevrecileri ayaklandırmış ve ormanın rant için yandığını kamuoyuna taşımışlardı. Ultra lüks otellerin yapıldığı bölgede yıllardır bilinen gerçeklerin ise tamamen yanlış olduğu öğrenildi. Yanan 223 hektarlık alanın sadece 2 hektarını otel inşaatı yapıldığı bildirildi. Yandıktan sonra turizm alanı olduğu ve izin verildiğinin de yanlış olduğu, yanmadan yıllar önce oranın izinin alındığı da gün yüzüne çıktı.

Pina yarımadasındaki otellerle ilgili olarak doğru bilinenlerin yanlış olduğunu kaydeden Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, "Bu alan 1987 yılında turizm alanı olarak Bakanlar kurulu kararınca resmi gazeteden duyurularak ilan edilmiş. 1991 yılında ise Tarım ve Orman Bakanlığından alınan alan, Kültür ve Turizm Bakanlığına verilmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı ise oradan ihaleye çıkarak orada otel yapımına izin verilmiştir. Bu izinler verildikten sonra burada bir yangın meydana geliyor. 223 hektar civarında alan yanıyor. 8.4 hektar civarından izin verilen bir otelin, 2,9'luk bir alanı zarar görmüş. Yakıldıktan sonra bir izin verme söz konusu değil. 11.09.1987 tarihinde 87/12106 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla resmi gazetede 25.09.1987 yayınlanarak resmi olarak turizm tesis alanı olduğu duyurulmuştur. Bunun ardından 1991 yılından bizim kurum tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığına devredilmiştir. Bu yangın ise 2007 yılında gerçekleşiyor. Yandıktan sonra izin verilmesi söz konusu değil çünkü firmalar orayla ilgili iznini almış zaten yanmasını hiç istemezler çünkü yeniden yeşillendirmeleri ve ağaçlandırmaları gerekir" diye konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA