Bodrum'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla bir kutlama programı gerçekleştirildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla bir kutlama programı gerçekleştirildi.

Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen konser programının sunuculuğunu ünlü şovmen Hakan Doğanay'ın yaptı. Gecede Ender Kasal, Ahmet Selçuk İlkan ve Özgür Kıyat sahne alırken, Karya Çiçekleri Halk Oyunları gösterisi gerçekleştirdi. Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen ve Bodrum Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan konser programı izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla düzenlenen kutlama programı, Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen konser programı ile devam etti. Sunuculuğunu ünlü şovmen Hakan Doğanay'ın yaptığı gecede Ender Kasal, Ahmet Selçuk İlkan ve Özgür Kıyat sahne alırken, Karya Çiçekleri Halk Oyunları gösterisi gerçekleştirdi. Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen ve Bodrum Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan konser programı izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.

Konuşmasına Ulu Önder Atatürk'e hitap ederek başlayan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Türk tarihinin dönüm noktasında kazanılan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini sağlamlaştıran büyük zaferin 99. yıldönümünü gururla kutlamanın heyecanı içerisinde, huzurunda bulunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü ile belirlediğin temel nitelikleri bugün ve gelecekte korumak için gösterdiğimiz azim kararlılığımız bu uğurda ettiğimiz yemin gibi aynı şekilde devam etmektedir. Senin ilke ve devrimlerin sonsuza kadar bu topraklarda hakim olacaktır. 99.yıldönümünü her zamanki gibi ilk günkü heyecan ve gururla kutladığımız 30 Ağustos Zaferiyle, Başkomutan Mustafa Kemal Paşa önderliğindeki Türk Milletinin işgalci güçlerin bütün unsurlarını Anadolu topraklarından atmanın, 30 Ağustos'ta başladığını hepinize hatırlatmak isterim. 30 Ağustos'tan 9 Eylül'e uzanan süreç, büyük bir milli mücadeledir ve o milli mücadelenin temelleri 19 Mayıs'ta Samsun'da atılmıştır. 29 Ekim'de Cumhuriyetin ilanına kadar geçen sürede Atamızın ve silah arkadaşlarının yüce Türk Milleti ile tek vücut olarak büyük bir mücadele içerisinde Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini attıklarını hepimiz kalpten hissediyoruz. Anadolu toprakları bin yıldır bizim vatanımızdır. 1071 yılında Malazgirt Savaşı'ndan 26 Ağustos 1922 yılına kadar geçen sürede, aynı ruh ve heyecanla nasıl mücadele ettiğimizi bütün milletimizin bilmesi lazım. Atatürk'ün de söylediği gibi bu kazanılan zafer Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atmıştır evet ancak asıl mücadele bundan sonra başlamaktadır. İlim ve irfan mücadelesi. Demokratik, laik, hukuk ve sosyal devlet olan Türkiye Cumhuriyeti'ni Atatürk bize bu zaferin sonucunda 29 Ekim'de bizlere armağan etmiştir, ona sahip çıkacağız" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı