Bodrum'da 3 bin yıllık antik kent satılığa çıkarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bodrum'da 3 bin yıllık antik kent satılığa çıkarıldı

06.03.2021 16:27 | Son Güncelleme: 06.03.2021 16:35

Bodrum'da 3 bin yıllık antik kent satılığa çıkarıldı Bodrum'un en önemli arkeolojik kalıntılarına ev sahipliği yapan Antik Pedasa kenti satılığa çıkarıldı.

Bodrum'da 3 bin yıllık antik kent satılığa çıkarıldı

MUĞLA - Bodrum'un en önemli arkeolojik kalıntılarına ev sahipliği yapan Antik Pedasa kenti satılığa çıkarıldı. Yıllardır kazı yapılan ve her bölgesinden tarih fışkıran antik kenttin 170 dönümlük arazi, hissedarları tarafından 35 milyona satışa çıkarıldı.

Leleg Uygarlığının 3 bin yıllık yerleşim yeri olan Pedasa Antik Kenti kalıntılarının bir bölümünü içine alan 170 dönümlük arazi, satışa çıkarıldı. Bir emlak portalında 5 gün önce verilen ilanla satışa çıkarılan arazi ile ilgili tanıtım metninde "Bodrum Konacık Pedasa'da 170 dönüm içinde kagir ev var. İçi temiz, oturmaya uygun, evin güneş enerjisi var. Zeytinli tarla olarak geçiyor. 1. Derece sit alanı" ifadeleri kullanıldı. Athena Tapınağı başta olmak üzere, karakol binası, sur duvarları, nekropol ve yerleşim yerlerine ait tarihi yapı kalıntılarının bulunduğu 3 bin yıllık Pedasa Antik Kentinde 13 yıldır aralıklarla kazı çalışmaları yapılıyor.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı ve Pedasa Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Adnan Diler öncülüğünde, öğretim görevlileri ve öğrencilerden oluşan 20 kişilik ekiple geçen yıl da bölgede kazı yapılmıştı.

Bodrum'da 3 bin yıllık antik kent satılığa çıkarıldı
Bodrum'da 3 bin yıllık antik kent satılığa çıkarıldı
Bodrum'da 3 bin yıllık antik kent satılığa çıkarıldı
Bodrum'da 3 bin yıllık antik kent satılığa çıkarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN AYHAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Nikol Paşinyan
Magazin Sezen Aksu Hakan Yılmaz Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Ali Koç Hakan Kutlu Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bodrum'da 3 bin yıllık antik kent satılığa çıkarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 16:35:29. #1.15#
title