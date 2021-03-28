Bodrum'da 3 bin 150 lira cezayı göze alıp denizde girdiler, balık tuttular
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Bodrum'da 3 bin 150 lira cezayı göze alıp denizde girdiler, balık tuttular

İhlas Haber Ajansı / EREN AYHAN - Haberler | Güncel

Bodrum'da 3 bin 150 lira cezayı göze alıp denizde girdiler, balık tuttular Muğla'nın Bodrum ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasından 3 bin 150 lira cezayı göze alan vatandaşlar denize girip balık tuttu.

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Bodrum'da 3 bin 150 lira cezayı göze alıp denizde girdiler, balık tuttular

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasından 3 bin 150 lira cezayı göze alan vatandaşlar denize girip balık tuttu. Özellikle sakin koylara giden vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmedi.

Tüm yurtta olduğu gibi Bodrum'da da sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlar büyük ölçüde uydu. Bazı yerli ve yabancı turistler ise 23 derece hava sıcaklığını fırsat bilip bomboş sahillerde denize girerek sıcak havanın tadını çıkardı.

Issız koyları tercih ettiler

Bodrum'un özellikle, İçmeler, Torba sahillerindeki ıssız koylarda ise vatandaşların denize girdiği, balık tuttuğu görüldü. Gözden uzak noktalarda denize giren vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasında uygulanan 3 bin 150 lira cezayı göze alarak sıcak havanın tadını çıkardı. Bazı koylarda ise balık tutan vatandaşlarda dikkatlerden kaçmadı.

Bodrum'da 3 bin 150 lira cezayı göze alıp denizde girdiler, balık tuttular
Bodrum'da 3 bin 150 lira cezayı göze alıp denizde girdiler, balık tuttular
Bodrum'da 3 bin 150 lira cezayı göze alıp denizde girdiler, balık tuttular
Bodrum'da 3 bin 150 lira cezayı göze alıp denizde girdiler, balık tuttular
Bodrum'da 3 bin 150 lira cezayı göze alıp denizde girdiler, balık tuttular
Bodrum'da 3 bin 150 lira cezayı göze alıp denizde girdiler, balık tuttular
Bodrum'da 3 bin 150 lira cezayı göze alıp denizde girdiler, balık tuttular
Bodrum'da 3 bin 150 lira cezayı göze alıp denizde girdiler, balık tuttular
Bodrum'da 3 bin 150 lira cezayı göze alıp denizde girdiler, balık tuttular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN AYHAN

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