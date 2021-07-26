BODRUM'DA 25 TEMMUZ DÜNYA BOĞULMA ÖNLEME GÜNÜ ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ
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BODRUM'DA 25 TEMMUZ DÜNYA BOĞULMA ÖNLEME GÜNÜ ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BODRUM Belediyesi'ne bağlı tam donanımlı cankurtaranlar, 25 Temmuz Dünya Boğulma Önleme Günü dolayısıyla halk plajlarında etkinlik düzenledi.

BODRUM Belediyesi'ne bağlı tam donanımlı cankurtaranlar, 25 Temmuz Dünya Boğulma Önleme Günü dolayısıyla halk plajlarında etkinlik düzenledi. Uygulamalı eğitimin verildiği programda, denizlerde boğulmaların kader değil önlenebilir bir kaza olduğu anlatıldı.

Bodrum Belediyesi'ne bağlı Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu (TSSF) ile Uluslararası Cankurtarma Federasyonu (ILS) standartlarında yetiştirilen cankurtaranlar, 25 Temmuz Dünya Boğulma Önleme Günü nedeni ile Belediye halk plajlarında etkinlik düzenledi. Belediye halk plajlarında denizlerde boğulmaların kader değil, önlenebilir bir kaza olduğuna dikkat çekerek farkındalık yaratan cankurtaranlar, bu kapsamda Kumbahçe Halk Plajı sahilinde bulunan vatandaşlara ilk yardım ve acil müdahale yöntemlerini anlattı. Cankurtaranlar, ayrıca denizde boğulma tehlikesi geçiren bir kişiye uygulamalı olarak nasıl müdahale edilmesi gerektiği gösterildi.

PLAJLARDA CANKURTARAN OLURSA 3 KİŞİ BİLE ÖLMEZ

Suda boğulmanın kader değil, önlenebilir bir kaza olduğunu söyleyen TSSF Uluslararası Cankurtarma Federasyonu (ILS) altın eğitmeni Bedri Sincar, Önlemini alırsan, bütün plajlarda cankurtaranlar bulundurulursa, ölümler yılda 360 bin kişi değil, 3 kişi bile olmaz. Burada şu anda Belediyeye bağlı cankurtaranlarımızla birlikte, bütün plajlarımızda boğulmayı önlemek için yapılması gerekenleri vatandaşlarımıza anlatacağız, bilgiler vereceğiz dedi.

Öte yandan, Birleşmiş Milletler (BM), suda boğulmaların küresel çapta önlenebilmesi için bu yıl nisan ayında aldığı kararla 25 Temmuz'u Dünya Boğulmayı Önleme Günü ilan etti. Dünyanın tüm ülkelerinde denizlerde ve iç sularda yaşanan suda boğulma kazaları sonunda her yıl 360 bin kişinin hayatını kaybetiği belirtildi.

BODRUM'DA 25 TEMMUZ DÜNYA BOĞULMA ÖNLEME GÜNÜ ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ
BODRUM'DA 25 TEMMUZ DÜNYA BOĞULMA ÖNLEME GÜNÜ ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ
BODRUM'DA 25 TEMMUZ DÜNYA BOĞULMA ÖNLEME GÜNÜ ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ
BODRUM'DA 25 TEMMUZ DÜNYA BOĞULMA ÖNLEME GÜNÜ ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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