Bodrum'da 235 litre etil alkol ele geçirildi - Haberler
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Bodrum'da 235 litre etil alkol ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bodrum'da 235 litre etil alkol ele geçirildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde KOM ekiplerince yapılan operasyonda 235 litre etil alkol ele geçirildi.

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde KOM ekiplerince yapılan operasyonda 235 litre etil alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları saha çalışmalarında A.Ö isimli şahsın ikametinde sahte alkol üretimi yaparak satış yaptığı bilgisini aldı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şahsın ikametinde arama yapıldı. Aramada 235 litre etil alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs ile ilgili adli işlemlere başlandığı bildirildi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Kaçakçılık, Bodrum, Muğla, Alkol, 3. Sayfa, Haberler

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