Bodrum'da 23 yıldır süren "devre mülk" davası - MUĞLA

ALİ BALLI - Muğla'nın Bodrum ilçesinde parasını ödedikleri halde devre mülklerinin tapularını alamadıklarını iddia eden 100'e yakın davacı, 23 yıldır hukuk savaşı veriyor.

Bodrum'un Bağla Koyu'ndan 1996'da devre mülk almak için inşaat şirketine para yatıran yaklaşık 100 kişi, satışla ilgilenen şirketlerin arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle tapularını alamadıkları iddiasıyla konuyu mahkemeye taşıdı.

Bodrum 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, devam eden davanın son celsesinde bilirkişideki dosyaların ulaşmadığı gerekçesiyle duruşmayı kasım ayına erteledi.

"Paralarımızı aldılar, haklarımızı vermediler"

Bodrum'da yaşamını sürdüren 52 yaşındaki emekli Enver Özöğren, duruşma sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede 23 yıl önce gayrimenkul şirketinden devre mülk satın aldıklarını, kendilerine 2-3 ay içinde tapu verileceğinin söylendiğini ancak bir türlü alamadıklarını anlattı.

Dolandırıldıkları iddiasıyla konuyu mahkemeye taşıdıklarını ve birçok duruşmaya girdiklerini ifade eden Özöğren, "Olay bir türlü çözülemedi. Dolandırıldığımız açıkça ortada. Paralarımızı aldılar ve haklarımızı vermediler. Bizim istediğimiz en kısa sürede bu davanın çözümlenmesi." diye konuştu.

Özöğren, BİMER ve CİMER'e de şikayetlerini ilettiklerini söyledi.

"Davaya ilişkin 3-4 çuval rapor var"

Uzun süredir devam eden davanın sürekli bilirkişi tarafından incelendiğini ancak bir türlü çözüme kavuşturulamadığını dile getiren Özöğren, şöyle konuştu:

"Davanın bu kadar uzun sürmesine anlam veremiyoruz. Şimdiye kadar 3-4 çuval evrak oluşmuş. Basit bir dava gibi gözükse de 23 yıldır devam eden bir süreç var. Davaya ilişkin 3-4 çuvalın içinde bilirkişiye kaç kez gönderilmiş raporlar var. Halen bizden aynı raporları istiyorlar. Sürekli hakim ve savcı değiştiği için sonuca gidemiyoruz. Biz bu davanın artık bitmesini ve yatırdığımız paranın faiziyle ödenmesini istiyoruz."

Mağdurlardan 59 yaşındaki avukat Naile Uzun da 23 yıldır duruşmalara girdiğini ve ömrünün yarısının mahkeme salonlarında geçtiğini ifade etti.

Olaydan onlarca kişinin mağdur olduğunu öne süren Uzun, "Aldığımız devre mülkte sadece bir kez tatil yapabildik. Tapulama işlemi yapılırken bize bu yere giremeyeceğimiz bildirildi ve bir daha tatil yapamadık. Daha sonra da dava konusu olduğunu öğrendik. Dava süreci de 23 yıldan beri devam ediyor. Birkaç kez Yargıtay'a gitti ama bir türlü sonuçlanmadı." ifadelerini kullandı.

Uzun, zararlarının karşılanması için uğraş verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bugünkü duruşmada da bilirkişi raporunun düzenlenmemiş olduğunu gördük. Sürecin uzaması, tarafların bir türlü anlaşma ve uzlaşma zemini yakalayamamış olmasından dolayı zarar gördük ve görmeye de devam ediyoruz. Bu konunun bir an önce çözülmesi için elimizden geleni yapıyoruz. 23 yıldır duruşmalara giriyorum. Kaç kez mahkemeye girdiğimi ise artık hesaplayamıyorum. Dosyayla ilgili bilirkişi raporunun sonucuna göre hukuk kuralları çerçevesinde konunun sonuçlanmasını diliyorum."

Uzun, bahse konu devre mülkü almak için zamanında 10 bin dolar verdiğini ancak gerçek zararının teknik inceleme sonucunda ortaya çıkabileceğini ifade etti.

Ertan Saniyeoğlu (54) da Almanya'da yaşadığını ve Bodrum'daki bu devre mülkü aldıklarında genç olduğunu söyledi.

Oldukça sıkıntılı bir süreç geçirdiklerini belirten Saniyeoğlu, "Çocuklarımızla tatile geldiğimizde güzel bir tesiste yerimiz olsun istedik. Bunun için de çok sevinmiştik ama sadece bir yıl gidebildik. 22 yıldır hiçbir şekilde gidemiyoruz, paramızı verdik, karşılığında bir şey yok." şeklinde konuştu.

Saniyeoğlu, devre mülkü almak için 18 bin dolar verdiklerini anlattı.

Öte yandan, söz konusu şirketin avukatları, konuyla ilgili müvekkillerinin açıklama yapmak istemediğini bildirdi.

Kaynak: AA