Bodrum'da 23 kaçak göçmen kurtarıldı - Haberler

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Bodrum'da 23 kaçak göçmen kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı - Fırat Akay - Güncel
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Bodrum'da 23 kaçak göçmen kurtarıldı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 23 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiperi tarafından kurtarıldı.

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 23 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiperi tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 07.20'de Bodrum açıklarında, içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarını aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına geçmeye çalıştıkları belirlenen 23 kaçak göçmeni, kendi botlarına alarak kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Bodrum'da 23 kaçak göçmen kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Güncel

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Sahil Güvenlik, Bodrum, Muğla, Güncel, Haberler

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