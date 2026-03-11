Bodrum'da 21 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında durdurulan lastik botta 21 düzensiz göçmen ile bir göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bodrum ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu (TCSG-909) tarafından hareket halindeki fiber karinalı lastik bot tespit edildi. Durdurulan bot içerisindeki, aralarında 6 çocuğun da bulunduğu 21 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 şüpheli yakalandı. Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı