Bodrum'da "2023 Vizyonu Çalıştayı"

Muğla'nın Bodrum ilçesinde "2023 Vizyonu Çalıştayı" düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan, 2023 vizyonunun değerlendirilmesi ve Bodrum'da yapılacak uygulamalar ve projelerle ilgili çalıştaya, 18 komisyon ve moderatörle birlikte komisyonlarda görevli 200 müdür, müdür yardımcısı ve öğretmen katıldı.

Bodrum Anadolu Lisesi ve Şehit Türkmen Tekin Anadolu İmam Hatip Anadolu Lisesindeki programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği yol haritası doğrultusunda eğitim politikasını planladıklarını söyledi.

Geçin, "Öğrencilerin yaradılıştan gelen kabiliyetleri çerçevesinde eğitim almalarını destekleyen, bir ufuk açarken aynı zamanda rehberlik eden, milli ve manevi değerlerin ışığında, bireyleri sevgide ve iyilikte birleştiren, ötelemeyen, kaynaştıran, çağın ve ülkemizin ihtiyaçlarına odaklı bir anlayışı kucaklıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA