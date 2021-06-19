Bodrum'da 2022 yılı katılımcı bütçe görüşmelerine başlandı
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Bodrum'da 2022 yılı katılımcı bütçe görüşmelerine başlandı

Bodrum'da 2022 yılı katılımcı bütçe görüşmelerine başlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla başlattığı çalışmalar kapsamında, 2022 yılı katılımcı bütçe görüşmelerine başlandı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla başlattığı çalışmalar kapsamında, 2022 yılı katılımcı bütçe görüşmelerine başlandı.

Süreç boyunca, Bodrum'da faaliyet gösteren Odalar, Mahalle Muhtarları, Dernekler, Siyasi Partiler ve tüm sivil toplum kuruluşları ile görüşülerek Bodrum Belediyesi 2022 yılı katılımcı bütçe çalışmalarıyla Türkiye'de bir ilk gerçekleştiriliyor. Çalışmalar kapsamında ilk olarak, Bodrum Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Ahmet Demirel, Bodrum'daki bazı STK'ları ziyaret etti.

Mali Hizmetler Müdürü Ahmet Demirel, "2022 yılı içerisinde, Ahmet Aras Başkanımızın talimatları doğrultusunda, sosyal demokrat belediyecilik gereğince katılımcı bütçe süreci başlattık. Tüm STK'larla görüşmeye karar verdik. STK'ların 2022 yılında bizden ne gibi talepleri olacak? Ne gibi faaliyetler olacak? Bunların yaklaşık maliyetleri ne olacaktır gibi konularda bilgi alıyoruz" dedi.

Sivil Toplum Kuruluşu (STK) ziyaretleri kapsamında ÇYDD, Bodrum Ticaret Odası, İyi Parti Bodrum İlçe Başkanlığı ve Bodrum Kadın Dayanışma Derneği ziyaret edilirken, süreç içinde ilçe genelindeki diğer siyasi partiler, Oda ve STK'larla yapılacak görüşmeler sonrasında alınacak talepler, Bodrum Belediyesi'nin ilgili birim müdürlüklerine iletilecek. Müdürlüklerin talepleri değerlendirmesinin ardından, 2022 yılı bütçesinde yer almasıyla ilgili çalışmaların yapılacağı belirtildi. - MUĞLA

Bodrum'da 2022 yılı katılımcı bütçe görüşmelerine başlandı
Bodrum'da 2022 yılı katılımcı bütçe görüşmelerine başlandı
Bodrum'da 2022 yılı katılımcı bütçe görüşmelerine başlandı
Bodrum'da 2022 yılı katılımcı bütçe görüşmelerine başlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Bodrum'da 2022 yılı katılımcı bütçe görüşmelerine başlandı - Haberler Ekonomi
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