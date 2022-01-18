Bodrum'da 20 kaçak göçmen kurtarıldı
MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle lastik botta sürüklenen 20 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldı.
BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle lastik botta sürüklenen 20 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, saat 03.35'te Bodrum açıklarında içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği bilgisini aldı. İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından 20 kaçak göçmen kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.