Bodrum'da 2 PKK'lı terörist yakalandı - Haberler
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Bodrum'da 2 PKK'lı terörist yakalandı

Demirören Haber Ajansı, Cavit Akgün - Güncel
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Bodrum'da 2 PKK'lı terörist yakalandı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen operasyonda, fiber tekne ile yurt dışına kaçma hazırlığındaki 2 PKK'lı terörist ve 2 organizatör yakalandı.

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen operasyonda, fiber tekne ile yurt dışına kaçma hazırlığındaki 2 PKK'lı terörist ve 2 organizatör yakalandı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Bodrum ilçesinden Yunan adalarına PKK'lı teröristlerin deniz yoluyla kaçırılacağı bilgisini aldı.Herekete geçen ekipler Akyarlar Mahallesinde geçen salı günü gece saatlerinde tekneye binme hazırlığındaki 2 terörist ve 2 organizatör gözaltına alındı. PKK'lı teröristlerin üzerinde yapılan aramada 36 adet tabanca mermisi ve bir miktar döviz ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen teröristler E.N., ve S.Y., organizatörler A.A., ile S.Ç., tutuklandı.


- Muğla
Bodrum'da 2 PKK'lı terörist yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Bodrum, Muğla, PKK, Güncel, Haber

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