Bodrum'da 2 PKK'lı terörist yakalandı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Bodrum ilçesinden Yunan adalarına PKK'lı teröristlerin deniz yoluyla kaçırılacağı bilgisini aldı.Herekete geçen ekipler Akyarlar Mahallesinde geçen salı günü gece saatlerinde tekneye binme hazırlığındaki 2 terörist ve 2 organizatör gözaltına alındı. PKK'lı teröristlerin üzerinde yapılan aramada 36 adet tabanca mermisi ve bir miktar döviz ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen teröristler E.N., ve S.Y., organizatörler A.A., ile S.Ç., tutuklandı.