Bodrum'da 2 günde 52 kaçak göçmen yakalandı

09.11.2019 11:33 | Son Güncelleme: 09.11.2019 11:33

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında lastik bot ve fiber tekneyle denize açılan 52 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Sahil Güvenlik Botu ekibi, geçen perşembe günü saat 04.00 sıralarında, Bodrum ilçesi Görecek Adası açıklarında fiber teknede bir grup göçmen tespit etti. Sahil Güvenlik botu ekibince durdurulan fiber teknede 11'i Afganistan, 6'sı Filistin ve 3'ü Suriye uyruklu olmak üzere 20 göçmen yakalandı. 14'ü erkek, 5'i kadın ve 1'i çocuk, kıyıya getirildi.

Kaynak: DHA

Cuma günü de saat 00.44'te, Yalıçiftlik açıklarında lastik botla bir grup göçmenin yasa dışı geçiş yaptığı ihbarı geldi. Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik botta, 24'ü Filistin, 5'i Yemen ve 3'ü Suriye uyruklu olmak üzere 32 göçmen yakalandı. 30'u erkek ve 2'si kadın toplam 32 göçmen, kıyıya getirildi. Her iki opersyonda yakalanan 52 göçmen, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.