Bodrum'da 2 gün önce kaybolan 20 yaşındaki genç bulundu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2 gün önce kayıp ihbarında bulunulan 20 yaşındaki genç, sahilde sağ olarak bulundu.
03.06.2020 21:25 | Son Güncelleme: 03.06.2020 21:25
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2 gün önce kayıp ihbarında bulunulan 20 yaşındaki genç, sahilde sağ olarak bulundu.
Yokuşbaşı Mahallesi'nde 1 Haziran'da evden ayrılan Semih Özbek'den haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.
Polis ekipleri, ilçedeki özel bir gezi teknesinde 6 yıldır çalıştığı öğrenilen Özbek'in bulunması için çalışma başlattı.
Akşam Torba sahilinde dolaşan iki motosikletli, kayıp gencin eşkaline uygun birini görüp durumu polise bildirdi. Polisin de durumu aileye bildirmesi üzerine kayıp genç sahilde bulundu.
Ailesine teslim edilen gencin sağlık durumunun iyi olduğu belirtiltildi.
Kaynak: AA