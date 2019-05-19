Bodrum'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kutlandı

Muğla ve ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenle kutlandı

Bodrum ilçesinde statta yapılan tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Törede, Gençliğe Hitabe ve Gençliğin Ata'ya Cevabı'nın okundu.

Bodrum Gençlik ve Spor Müdürü Fatih Uzunlulu'nun konuşmasının ardından öğrenciler halk oyunları ile cimnastik, güreş gibi spor gösterilerini gerçekleştirdi. Gösterilerinin ardından yarışmalarda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Gösterilen sırasında drone ile havadan görüntü çekimi yapıldı.

Bu sırada drona havlayıp gösteri yapan öğrencilerin arasından sahaya giren başıboş köpek, ilginç görüntüler oluşturdu. Drone iyice yükseldiğinde öğrencilerin yanında sahada yatan köpek, alçaldığında ise tekrar havlayarak dronu yakalamaya çalıştı. Görevli öğretmenin uyarısı ile drone çekimi sonlandı. Dronun indirilmesinin ardından sahadan çıkan köpek gözden kayboldu.

İlgiyle izlenen gösteriler, öğrencilerin bedenleriyle "100. Yıl" ve "Atam" yazıp, ay yıldızlı Türk bayrağı koreografisi ile sona erdi.

Törene Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Garnizon Komutanı Albay İzzet Adagideli, bazı resmi kurum, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA