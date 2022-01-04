Bodrum'da 19 kaçak göçmen kurtarıldı
MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 19 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 19 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, 1 Ocak saat 09.30'da Bodrum açıklarında can salı içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 19 kaçak göçmen, ihbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Karabük'te camdaki Türk bayrağını indirmek isteyen kadın gözaltına alındı
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2)
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk lirası için Hazine desteği ile Kurumlar Vergisi'nde bir puanlık indirim yapılmasını da içeren kanun teklifini yarın...
Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Son Dakika Haberleri