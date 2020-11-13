Bodrum'da 19 kaçak göçmen kurtarıldı
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Bodrum'da 19 kaçak göçmen kurtarıldı

13.11.2020 18:52 | Son Güncelleme: 13.11.2020 18:57
Bodrum'da 19 kaçak göçmen kurtarıldı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 19 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 19 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, saat 06.00 sıralarında Bodrum açıklarındaki Görecek Adası'nda lastik bot içinde bir grup kaçak göçmenin mahsur kaldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 19 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemleri yapıldıktan sonra Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.


Bodrum'da 19 kaçak göçmen kurtarıldı
Bodrum'da 19 kaçak göçmen kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ

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