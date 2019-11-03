Bodrum'da 18 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 18 düzensiz göçmen yakalandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 18 düzensiz göçmen yakalandı.
Akyarlar Mahallesi açıklarında düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekibi, iki lastik botu durdurdu.
Botlardaki 14'ü Güney Afrika, 4'ü Myanmar uyruklu 18 düzensiz göçmen yakalandı.
Limana getirilen düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edileceği belirtildi.