Bodrum'da 18 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
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Bodrum'da 18 düzensiz göçmen kurtarıldı

Bodrum'da 18 düzensiz göçmen kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında bindikleri bot motor arızası yapan düzensiz göçmenler kurtarıldı.

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında bindikleri bot motor arızası yapan düzensiz göçmenler kurtarıldı.

Bodrum açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, belirtilen yere sevk edildi.

Bölgeye giden ekipler, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 18 göçmeni kurtardı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA

Bodrum'da 18 düzensiz göçmen kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Sahil Güvenlik, Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Haber

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