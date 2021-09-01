Bodrum'da 160 Kilometre Kanalizasyon Hattının 75 Kilometresi Tamamlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapımı devam eden 160 kilometrelik kanalizasyon hattının 75 kilometresi tamamlandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapımı devam eden 160 kilometrelik kanalizasyon hattının 75 kilometresi tamamlandı. Ekipler ayrıca 42 bin 200 m2 sıcak asfalt ve parke kaplama işi gerçekleştirdi.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Muğla'nın Bodrum Turgutreis kanalizasyon hattı çalışmaları devam ediyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan 160 kilometre uzunluğunda kanalizasyon hattının yüzde 48'ine denk gelen 75 kilometresi tamamlandı. Bodrum Turgutreis Kanalizasyon hattında ayrıca 42 bin 200 m2 sıcak asfalt ve parke kaplamasının yanı sıra 465 adet parsel bacası, Bin 870 adet muayene bacası imalatı tamamlandı. Proje kapsamında Akyarlar, Peksimet, İslamhaneleri, Turgutreis, Bahçelievler, Geriş/Erdemil, Koyunbaba ve Gümüşlük Mahalleleri kanalizasyon hattına kavuşacak.

200 Bin Nüfusa Hitap Edecek

Bodrum'un en büyük arıtma tesisi olacak olan Turgutreis İleri Biyolojik Atık su Arıtma Tesisinin inşaatı devam ediyor. Bodrum Turgutreis Mahallesinde 2 Kademeli olarak planlanan ve ÇED Olumlu Belgesi alınan Turgutreis İleri Biyolojik Atık su Arıtma Tesisi'nin toplam kapasitesi 37 bin metreküp olacak ve 200 bin nüfusa hitap edecek.

Kaynak: Habermetre