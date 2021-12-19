Bodrum'da 16 gün yılbaşı partisi

Bodrum Belediyesi tarafından bu yıl organize edilen yılbaşı partisi, 16 gün sürecek. Yılbaşı partisi kapsamında ünlü sanatçıların konserlerinin yanı sıra, 180 yerel sanatçı da sokaklarda sanatseverlerle buluşacak. Kentin her noktası yılbaşına özel olarak süslenmesinin yanı sıra yılbaşı ağacı, maskotlar, animatörler, yılbaşı stantları, yiyecek içecek alanları yerli ve yabancı turistler için cazibe merkezi haline gelecek. Sokaklarda renkli dans gösterilerinin yapılacağı partide, DJ performanslarıyla eğlenceli anlar yaşatılacak. İnteraktif etkinliklerin yapılacağı partiye, kar küresi, buz pateni pistleri, atlı karınca ve kar yağdırma efektiyle renk katılacak.

Girgin, şunları söyledi: "Birçok otel ve işletmenin kendine ait programları var. Bununla beraber belediyemizin sağladığı yılbaşı programı kış döneminde Bodrum için güzel bir doping olacak. Yıl sonu itibarıyla belli kesimde çekilme olsa da yılbaşına doğru artan bir talep gözlemliyoruz. Şu an da yılbaşı programlarını soran birçok müşterimiz mevcut. Yılbaşı yaklaştıkça talebin artacağı ve kalabalıklaşacağını bekliyoruz. Yılbaşı eğlencesi bu sene cuma gününe denk geliyor. Perşembe ve cuma günü otellerde konaklamalı ve eğlenceli müzik, eğlenceli yılbaşı galalarının gerçekleşeceğini biliyoruz. Yerel işletmelerde yılbaşı gecesine özel olarak, yemek ve müzik organizasyonları olacak. Bununla beraber belediyenin yaptığı ve yereli destekleyen yılbaşı organizasyonuyla beraber keyifli bir yılbaşı Bodrum'a gelecekleri bekliyor."