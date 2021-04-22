Bodrum'da 154 bin adet fide, 216 üretici ile buluştu

Bodrum Belediyesi bu yıl da tarımsal üretimin kesintiye uğramaması ve üretime teşvik amacıyla "2021 Yılı I.Tarımsal Hibe Programı" kapsamında yazlık fide hibe dağıtımı gerçekleştirildi.

36 bin adet domates, 51 bin adet biber, 16 bin adet patlıcan, 10 bin adet salatalık, 12 bin adet karpuz ve 9 bin adet kavun olmak üzere toplamda 154 bin adet fide, toplamda 216 üretici ile buluştu.

Bodrum Belediyesi Tarım AR-GE ve Yerel Tohum Merkezi'nde düzenlenen törene Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, belediye meclis üyeleri, Karaova Bölgesi muhtarları,üreticiler, TARKO yöneticileri ve üyeleri katıldı.

Törende konuşan Karaova Bölgesi'nde yaşayan üreticiBirgül Kaba, "Belediye başkanımıza biz üreticileri desteklediği için teşekkür ediyoruz. Geçtiğimiz yıl fidelerimizden çok memnun kaldık ve verim aldık. İnşallah bu yıl da öyle olacak" dedi.

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'nden Sorumlu Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz yaptığı konuşmada, "Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü olarak, 2021 yılı I.Tarımsal Hibe Programı'nda 200'ün üzerinde bir üreticiye ulaşmayı hedeflemiştik. Bugün de bunu gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Şükürler olsun ki üreticilerimiz hala burada var. Ve biz aç kalmadan günlerimizi devam ettiriyoruz. Bu işe ilk başladığımızda 25-30 kadar üreticiyle bir araya gelebilirken şu an 216 üreticimizle bir araya gelmek1 buçuk senede belli bir yol aldığımızı gösteriyor. Katılımınız için hepinize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Bu güzel günde birlikte olmanın çok mutluluk verici olduğunu söyleyen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Tayfun kardeşim çalışma arkadaşlarıyla beraber, 2 yıldır canla başla çalışarak, belediyemizde daha önce olmayan bir müdürlüğü güzel bir noktaya getirdi. Öncelikle hepsine teşekkür ediyorum. Bu toprakların değerini hepimiz çok iyi biliyoruz. Son dönemdeki güvenilir gıdaya ulaşımdaki zorluk ve sermayedarların üretimi elimizden alması ve insanları tamamen tüketime konsolide etmesi hepimizin sağlığını, ekonomisini ve en önemlisi ülkemizi tehdit ediyor. Üretim meselesi bu kadar önemli bir konu. Türkiye bugün eğer ekonomik açıdan bu durumdaysa bu önemli üretim potansiyelini kullanamadığı içindir. Tamamen dışarıya bağımlı, tamamen ithalata dayalı bir ekonomimiz var. Alıyoruz hammaddeyi burada yarı mamul ya da mamul haline getirip tekrar dışarı satıyoruz, arada kazanan simsarlar oluyor. Sadece bizim orada çalışan arkadaşlarımızı asgari ücrete talim ediyorlar. Böyle bir düzen var maalesef. Daha önceden kendi kendine yeten bir ülkeyken şimdi mısırı, buğdayı, samanı bile ithal eder durumdayız. Bakın bunu kendi elimizde yaptık, kimseyi suçlamıyorum, siyaset değil bu yaptığım. Bu gerçeği haykırmak ve doğru tespiti yapabilmektir" dedi.

Bodrum Belediyesi olarak yapmaya çalıştıklarının, bu toprakları seven bu topraklarda doğmuş yaşamış insanları toprakla tekrar buluşturmak olduğunu söyleyen Başkan Aras, "Belediye olarak bizim amacımız fide dağıtalım, domates ekelim, karpuz dikelim, patlıcan yetiştirelim değil. Burada yapmaya çalıştığımız yerel yönetimin birleştirici gücüyle, insanla toprağı tekrar buluşturmaktır. O yüzden orada yaptığımız deneme dikimlerinde, burada yaptığımız fide dağıtımlarında bizim tamamen bir vesile aracı olduğumuzu bilmenizi isterim. Biz daha fazla üreticiye ulaşmak için, daha fazla üretim yaptırabilmek için çalışıyoruz" dedi.

Daha önce 20 üreticiyle başlayıp bugün 216 üreticiyle bu dağıtımı yapabilmenin önemli bir şey olduğunu belirten Başkan Aras, "Belki emekleme dönemindeyizamayapılan bu girişimler çok önemli şeyler. Biz kendimizi Bodrum'da kendi kendine yeter hale getirebiliriz. Daha önce de söyledim; üretin, getirin, belediyenin önünde satın. Pazar falan da yok yani istediğiniz yerde satın ama yeter ki üretin. Satamıyorsan da belediye olarak zaten ben alacağım. Geçen sefer sadece mantarcı arkadaşımız geldi, elinde mantarları kaldığını söyledi.Onları da aldık ihtiyaç sahiplerine dağıttık, onların da hayır duasını aldık. Değerli üreticilerimizin hepsine teşekkür ediyorum, halkın desteği olmazsa bu işler olmaz, hepiniz sağ olun" diye konuştu.

Konuşmaların ardından üreticilerin taleplerine göre hazırlanan fideler, Başkan Aras ve Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz ile Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri tarafından üreticilere teslim edildi.

Kaynak: Bültenler