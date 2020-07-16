Bodrum'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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Bodrum'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Muğla ve ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla programlar düzenlendi.

16.07.2020 03:50 | Son Güncelleme: 16.07.2020 04:15

Muğla ve ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla programlar düzenlendi.

Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde düzenlenen etkinliğe, vatandaşlar ellerinde bayraklarla katıldı. Tasavvuf müziği dinletisi gerçekleştirilen anma etkinliğinde, öğretmenler korosu şarkılar seslendirdi.

Etkinlikte Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz konuşma yaptı. Kale önünde kurulan tezgahta şehitler için lokma döktürülüp vatandaşlara dağıtıldı.

Bodrum'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Kaynak: AA

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