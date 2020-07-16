Bodrum'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Muğla ve ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla programlar düzenlendi.

Muğla ve ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla programlar düzenlendi. Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde düzenlenen etkinliğe, vatandaşlar ellerinde bayraklarla katıldı. Tasavvuf müziği dinletisi gerçekleştirilen anma etkinliğinde, öğretmenler korosu şarkılar seslendirdi. Etkinlikte Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz konuşma yaptı. Kale önünde kurulan tezgahta şehitler için lokma döktürülüp vatandaşlara dağıtıldı. Kaynak: AA