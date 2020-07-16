Bodrum'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü kutlandı
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Bodrum'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü kutlandı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü dolayısıyla Bodrum'da bir dizi anma etkinlikleri gerçekleştirildi.

Bodrum'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü kutlandı
16.07.2020 10:08 | Son Güncelleme: 16.07.2020 10:11

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü dolayısıyla Bodrum'da bir dizi anma etkinlikleri gerçekleştirildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü'nün 4. Yılında Bodrum'da ilk etkinlik Kızılhisarlı Mustafa Paşa Camisi'nde şehitler için mevlit okunmasıyla başladı. Buradaki programın ardından, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Garnizon Komutanı Albay İzzet Adagideli, siyasi parti ilçe başkanları ve protokol üyeleri ile birlikte Bodrum'da şehit mezarları ziyaret edildi.

Akşam saatlerinde Bodrum Kalesi'nde düzenlenen etkinlikte hain darbe girişimi bir kez daha lanetlendi. Başkan Aras, Atatürk'ün gençliğe hitap ettiği o veciz sözlerle başladığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Mustafa Kemal Atatürk'ün yıllar öncesinde öngördüğü gibi Türkiye cumhuriyetinin harici ve dahili birçok bedhahları olmuştur. 15 Temmuz da Cumhuriyetimize kast edenlerin sahneye koyduğu ve milletin iradesiyle püskürtülen hain girişimlerden biri olarak tarihe geçmiştir. Milletimizin birlik ve beraberliğine devletimizin bekasına karşı gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçti"

15 Temmuz gecesi Türk Milletinin, hükümetin, siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşları ve tüm sivil halkı ile ortak bir duruş sergileyerek, demokrasiye şehitler vererek sahip çıktıklarını hatırlatan Başkan Aras, "Bu ortak duruş, milletimizin demokrasiye inancını bir kez daha ortaya koyması bakımından çok anlamlıdır. Tarihte birçok defa olduğu gibi 15 Temmuz 2016'da yaşanan bu hain kalkışmada da Türk milleti canı ve kanı pahasına demokrasiye sahip çıkmıştır. Ulusumuz, yetkisi millete dayanmayan hiçbir gücü meşru kabul etmeyeceğini bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" düsturu, bir kez daha anlamını bulmuştur. 15 Temmuz'da da milletimiz aynı ruhla devletimiz ve milletimizin bekası, birlik ve bütünlüğü uğruna canını feda etmekten çekinmemiştir" dedi.

Başkan Aras, yurt içinde ve yurt dışında görevleri başındaki güvenlik güçlerine şükranlarını sunarken, demokrasi ve milli birlik gününün yıl dönümünde vatan uğruna can veren Şehitlerimize Allah'tan rahmet gazilere uzun ömürler dileyerek konuşmasını tamamladı.

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ise ruhu Müslüman vücudu Türk olan bu milletin düşmanlarının hiç bitmeyeceğini, her dönemde düşmanlarını adının değişeceğini ancak emellerinin değişmeyeceğini belirterek şunları söyledi:

"Çanakkale'den bu yana baktığınız zaman, 'Ben size savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum' diyen bir komutan ile onun bu emrine kayıtsız şartsız itaat eden askerin ruhu ile 15 Temmuz gecesi tankın topun önüne yatan aziz milletimizin ruhu aynı ruhtur."

Günün anlam ve önemine dair konuşmaların ardın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa seslenişi canlı olarak yayınlandı. Bodrum Öğretmenler Korosu tarafından kahramanlık şarkılarının seslendirdiği gecede 15 Temmuz 2016 gecesini anlatan gösterimler izlendi. Gece ilçe müftülüğü ekibinin Kuranı Kerim okuması ve duaların edilmesi ile sona erdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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