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Bodrum'da 15 kaçak göçmen yakalandı

Demirören Haber Ajansı, Fırat Akay - Güncel
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Bodrum'da 15 kaçak göçmen yakalandı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 15 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince.Sahil Güvenlik Komutanlığı, 31 Ocak saat 06.

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 15 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 31 Ocak saat 06.00'da Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmenin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığını tespit etti. Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri, lastik bot içerisindeki 15 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Bodrum'da 15 kaçak göçmen yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Güncel

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Sahil Güvenlik, Bodrum, Ocak, Güncel, Haber

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