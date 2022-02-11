Bodrum'da 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Haberler
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Bodrum'da 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bodrum'da 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 5 suçtan 14 yıl hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde 5 suçtan 14 yıl hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar yaptı. Yürütülen çalışmalar sonucunda; hakkında şantaj suçundan 2 yakalama kararının yanı sıra basit yaralama, bilişim sisteminin kullanılması suretiyle hırsızlık ve çocuğun cinsel istismarı olmak üzere toplam 5 suçtan 14 yıl 2 ay 112 gün kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan E.C.K. isimli şahıs yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Gölköy Mahallesi'nde yapılan operasyon ile yakalanan şüpheli, gözaltına alındı.

E.C.K. isimli şahıs, tamamlanan adli işlemlerin ardından çıkarıldığı Cumhuriyet Savcılığı'nca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Jandarma, Bodrum, Muğla, 112, 3. Sayfa, Haberler

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