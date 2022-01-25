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Bodrum'da 13 kaçak göçmen kurtarıldı

Bodrum'da 13 kaçak göçmen kurtarıldı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 13 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 13 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 24 Ocak saat 13.20'de Bodrum açıklarında can salı içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye ulaşan ekipler, Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 13 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Son Dakika Haberleri

Sahil Güvenlik, Bodrum, Yunan, Türk, Güncel, Haber

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