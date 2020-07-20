Bodrum'da 121 tonluk akaryakıt kaçakçılığı ortaya çıkarıldı Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyet gösteren akaryakıt özel ekibi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı iş birliğiyle, Bodrum'da bir tankerde 121 ton kaçak akaryakıt satıldığı tespit edildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyet gösteren akaryakıt özel ekibi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı iş birliğiyle, Bodrum'da bir tankerde 121 ton kaçak akaryakıt satıldığı tespit edildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında, kamu kurumlarının katılımıyla düzenlenen operasyon öncesi oluşturulan uzman ekip, Bodrum'da bir tankere ilişkin istihbarat topladı.

Elde edilen bilgilerden yola çıkarak operasyon planını hazırlayan ekip, harekete geçti ve şüpheli tanker Sahil Güvenlik botu tarafından takibe alındı.

Tankerin iki tekneye yakıt ikmali yapmasının ardından Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü akaryakıt özel ekibi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Kontrol Timi tarafından tankere çıkılarak denetim yapıldı.

İncelemelerde, söz konusu tankerin ÖTV'siz yakıt alma hakkı bulunan deniz araçlarına yakıt ikmali yapılmış izlenimi verilecek şekilde sahte evrak düzenlendiği tespit edildi.

Kayıt dışına çıkarılan yakıtın ise usulsüz olarak vergileri ödenmeksizin iç piyasaya satıldığı belirlendi. Bu yöntemle mayıs ayından bu yana yaklaşık 700 bin lira değerinde 121 ton akaryakıt satışı yapıldığı, ayrıca tankerde bulunan akaryakıt miktarının da yanlış beyan edildiği belirlendi.

Tanker tanklarında kaçak akaryakıt depolamaya imkan verecek şekilde izinsiz tadilatlar yapıldığı görüldü.

Sorumlular hakkında yasal işlem başlatılırken, izinsiz tadilat nedeniyle emniyetli seyre elverişli olmayan tanker Sahil Güvenlik Komutanlığınca seyirden men edildi.

Kaynak: AA