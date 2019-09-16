16.09.2019 22:16

Bodrum'da 10 hektar yandı; yeşil siyaha büründü (2)

ALEVLERİN YÖNÜ DRONE'LA TESPİT EDİLDİ

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangın söndürme çalışmalarıyla ilgili dikkat çeken detaylar öğrenildi. Orman dışı alan olmasına rağmen, orman ekiplerinin de itfaiye ekiplerine destek verdiği kaydedildi. Sarp arazideki yangının ilerleyiş yönü ise, drone ile havadan tespit edildi. Arama kurtarma gönüllüsü İHA pilotu Mustafa Ünlü tarafından uçurulan drone görüntüleriyle, yangını takip eden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve itfaiye yetkilileri, gereken bölgelere önleyici ekipler yönlendirdiği belirtildi.

Kaynak: DHA