Bodrum Çöplüğünde Başlayan Yangın Ormana Sıçradı

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde, katı atık depolama alanında çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı. Alevlerin tehdit ettiği evlerde yaşayanlar tahliye edilirken, bölgedeki hayvanlarını kurtarmak isteyen bir çiftçi de yaralandı.



Yokuşbaşı Mahallesi'ndeki katı atık depolama alanında bugün saat 18.30 sıralarında yangın çıktı. Metan gazının sıkışması sonucu çıktığı sanılan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevler, Pedasa Dağı'ndaki çam ağaçlarının bulunduğu alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.



Bölgede, yangının tehdit ettiği 12 müstakil ev boşaltıldı. Çiftçilik yapan bir kişi ise hayvanlarını kurtarmak isterken yaralandı. AKUT ekipleri de başta tahliye çalışmaları olmak üzere bölgede yürütülen faaliyetlere destek verdi.



Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. - Muğla