Bodrum çöplüğünde başlayan yangın ormana sıçradı



YANGININ TEHDİT ETTİĞİ EVLER BOŞALTILIYOR



MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde, katı atık depolama alanında başlayan yangın, yakındaki ormana da sıçradı. Alevlerin tehdit ettiği evlerde yaşayanlar tahliye edilirken; bölgedeki hayvanlarını kurtarmak isteyen bir çiftçi yaralandı. Bölgedeki söndürme çalışmaları sürüyor.



Yokuşbaşı Mahallesi'ndeki katı atık vahşi depolama alanında bugün saat 18.30 sıralarında metangazı sıkışmasından çıktığı sanılan yangın başladı. Yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevlerin, Pedasa dağındaki çam ormanlarının bulunduğu alana sıçradı. Ayrıca bölgedeki müstakil olan 12 konutun sakinleri, yangının evleri tehdit etmesiyle tahliye edildi. Bölgede çiftçilik yapan bir kişi ise hayvanlarını kurtarmak isterken yaralandı. Orman ve itfaiye ekipleri bölgede çalışma başlattı. AKUT ekipleri başta tahliye çalışmaları olmak üzere bölgede yürüten faaliyetlere destek verdi. Ekiplerin başlatıtğı söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor.