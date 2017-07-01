Bodrum Çöplüğünde Başlayan Yangın, Ormana Sıçradı - Ek Fotoğraflar

Bodrum Çöplüğünde Başlayan Yangın, Ormana Sıçradı - Ek Fotoğraflar

Bodrum Çöplüğünde Başlayan Yangın, Ormana Sıçradı - Ek Fotoğraflar