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Bodrum Cennet Koyu'nda kıyı temizliği yapıldı

AA / Ali Ballı - Haberler | Güncel
Bodrum Cennet Koyu'nda kıyı temizliği yapıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Cennet Koyu'nda "Dünya Temizlik Günü"nde kıyı temizliği yapıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Cennet Koyu'nda "Dünya Temizlik Günü"nde kıyı temizliği yapıldı.

Bodrum Belediyesi, Misgibi1Bodrum oluşumu ve gönüllülerin katıldığı "Küresel Çevre Temizliği Hareketi'nin Parçası Ol" sloganıyla düzenlenen ve 2 saat süren etkinlikte 85 torba çöp toplandı.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Atık Yönetim Şefi İsmail Can Karadağ, Bodrum Belediyesi olarak temizlik etkinliklerine aralıksız devam ettiklerini belirtti.

Etkinliğin Dünya Temizlik Günü'nde önemli bir anlamı olduğunu aktaran Karadağ, temizliğin herkese örnek olmasını ve çevrenin önemine dair farkındalık yaratmasını temenni ettiklerini ifade etti.

Misgibi1Bodrum oluşumunun kurucu gönüllülerinden Safiye Özuygun da Bodrum'un her koyuna, her dere yatağına girip temizlik çalışmalarına destek verdiklerine işaret etti.

Yaklaşık 80 kişinin katıldığı etkinlikte gönüllüler sahile atılan izmaritleri tek tek toplarken, aileleriyle etkinliğe katılan çocuklar da topladıkları atıklarla etkinliğe destek verdi.

Bodrum Cennet Koyu'nda kıyı temizliği yapıldı

Bodrum Cennet Koyu'nda kıyı temizliği yapıldı

Bodrum Cennet Koyu'nda kıyı temizliği yapıldı

Bodrum Cennet Koyu'nda kıyı temizliği yapıldı

AA / Ali Ballı - Son Dakika Haberleri
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, orman yangınları sonrası yürütülen çalışmalar hakkında konuştu: (1)

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Antalya ve Muğla'daki orman yangınları)1305 konut ve 600 ahır projelendirildi, 1100 konut ve 600 ahırın da...

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Orman yangınlarında hasar gören yapılar) Antalya ve Muğla'da 1100 binanın yıkım çalışmalarını tamamladık."
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Haber: Bodrum Cennet Koyu'nda kıyı temizliği yapıldı - Haberler
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