Bodrum Cennet Koyu'nda kıyı temizliği yapıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Cennet Koyu'nda "Dünya Temizlik Günü"nde kıyı temizliği yapıldı.

Bodrum Belediyesi, Misgibi1Bodrum oluşumu ve gönüllülerin katıldığı "Küresel Çevre Temizliği Hareketi'nin Parçası Ol" sloganıyla düzenlenen ve 2 saat süren etkinlikte 85 torba çöp toplandı.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Atık Yönetim Şefi İsmail Can Karadağ, Bodrum Belediyesi olarak temizlik etkinliklerine aralıksız devam ettiklerini belirtti.

Etkinliğin Dünya Temizlik Günü'nde önemli bir anlamı olduğunu aktaran Karadağ, temizliğin herkese örnek olmasını ve çevrenin önemine dair farkındalık yaratmasını temenni ettiklerini ifade etti.

Misgibi1Bodrum oluşumunun kurucu gönüllülerinden Safiye Özuygun da Bodrum'un her koyuna, her dere yatağına girip temizlik çalışmalarına destek verdiklerine işaret etti.

Yaklaşık 80 kişinin katıldığı etkinlikte gönüllüler sahile atılan izmaritleri tek tek toplarken, aileleriyle etkinliğe katılan çocuklar da topladıkları atıklarla etkinliğe destek verdi.