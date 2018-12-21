Bodrum Çarşısında Çalışmalar Sürüyor

MUĞLA (İHA) – Bodrum'da, Aralık ayı başında Çarşı Mahallesi'nde başlayan zemin ve yağmur suyu hatları bakım, onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor.

Çarşı Mahallesi Hilmi Uran Meydanı ve Doktor Alim Bey Caddesi'nde geçtiğimiz haftalarda başlatılan çalışmalar, olumsuz hava şartlarının ardından hızla devam ettiriliyor. Hilmi Uran Meydanı'nda gerçekleştirilen zemin söküm işlemleri sonrası alt yapı çalışmalarının da tamamlanmasıyla son olarak bölgede beton döküm işlemi gerçekleştirildi.

Çarşı Mahallesi'nin tamamında Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ ile Bodrum Belediyesi ekiplerinin koordineli olarak yaptıkları çalışmalarda, yağmur suyu kanalları, eskiyen kanalizasyon bağlantıları ve içme suyu borularının yenileneceği ve zeminin yaklaşık 12 bin metrekare doğal traverten taşlarla kaplanacağı belirtildi.

Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün denetiminde yapılmakta olan Hilmi Uran Meydanı ve Doktor Alim Bey Caddesi'ndeki altyapı çalışmalarının kısa sürede tamamlanacağı, üst yapı çalışmalarına da yılbaşından sonra devam edileceği ifade edildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA