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Bodrum bozuk yollar

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Bodrum bozuk yollar

Bodrum'un en önemli sorunlarından biri olan bozuk yollar, tüm Bodrum'un tepkisini çekerken, konuyla ilgili Bodrum Güçbirliği Derneği'nden çarpıcı bir açıklama geldi.

BODRUM, MUĞLA (Bültenler) - Bodrum'da her geçen gün daha da büyük bir sorun haline gelen bozuk yollar, Bodrum'da yaşayan herkesin büyük tepkisini çekiyor. Bozuk yollar yüzünden sık sık kazaların yaşandığı, araçlarda çok ciddi maddi hasar oluştuğunu belirten Bodrum Güçbirliği Derneği, bu yolların artık can güvenliğini tehdit eder hale geldiğini belirterek, Bodrum ve Muğla Belediyesi'nin bu sorunla ilgili hiçbir şey yapmadığını ifade etti.

"CANIMIZ TEHLİKEDE! ARTIK YETER!"

Bozuk yolların Bodrum'un hayat standartını çok ciddi şekilde düşürdüğünü belirten Bodrum Güçbirliği Derneği Başkanı Serdar Kayhan ; "Bodrum Belediye Başkanı Sayın Ahmet Aras, aylar önce altyapı çalışmaları yüzünden vatandaşlarımızdan sabır istedi. Alt yapı çalışmalarını elbette destekliyoruz ama yolların bu yüzden bu halde olduğu bahanesinin arkasına sığınılmasını kesinlikle kabul etmiyoruz. Sezon için yama yapılan asfalt bile rezil durumda. Bodrum Yarımadası'nın hemen her mahallesinde yollar o kadar bozuk ve her geçen gün bozuluyor ki, artık sadece malımız değil, canımızda tehlikede. Vatandaşlarımızın isyanı her geçen gün artıyor. Buna rağmen belediye hiçbir çalışma yapmıyor! Allah korusun bu yüzden bir ölümlü kaza olursa bunun hesabı nasıl verilecek! "Alt yapı yapıyoruz" diye kimse kimsenin canını da malını da tehlikeye atamaz. Canımız tehlikede! Artık yeter! En insancıl, en temel haklarımızdan biri olan ulaşım hakkımızı bile doğru dürüst sağlayamıyorken, Bodrum'un diğer sorunları nasıl çözülecek, merak ediyoruz" dedi.

"BİZ ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAYA HAZIRIZ"

Bugüne kadar Bodrum'un yararına olan her çalışmaya destek verdiklerini belirten Serdar Kayhan; "Ama artık canımızı tehlikeye atan, tüm vatandaşlarımızı isyan ettiren bozuk yolların bir an önce düzeltilmesi gerekiyor. Bu işin bahanesi olamaz. İstediğimiz tek şey insanca, güvenli yaşamak. Önümüz kış. Yağacak yağmur ve olumsuz hava koşullarıyla bu yollar daha da bozulacak. Şimdiden uyarıyoruz ve Bodrum Güçbirliği Derneği olarak bu konuda üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu belirtiyoruz. Lütfen Bodrum Belediyesi de vatandaşlarımıza karşı sorumluluğunu hatırlasın ve bu sorun çözülsün. Dernek olarak bu işin takipçisi olacağız" dedi.

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