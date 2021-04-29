Bodrum bir anda sessizliğe büründü, 3 günlük yoğunluk 15 dakikada bitti
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Bodrum bir anda sessizliğe büründü, 3 günlük yoğunluk 15 dakikada bitti

Bodrum bir anda sessizliğe büründü, 3 günlük yoğunluk 15 dakikada bitti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Korona virüs tedbirleri kapsamında 17 günlük kapanma öncesinde insanların akın akın geldikleri Bodrum'da 3 günlük yoğunluk 15 dakikada bitti, şehir bir anda sessizliğe büründü.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 17 günlük kapanma öncesinde insanların akın akın geldikleri Bodrum'da 3 günlük yoğunluk 15 dakikada bitti, şehir bir anda sessizliğe büründü.

17 günlük tam kapamanın ilk dakikalarından itibaren Bodrum'daki yoğun trafik yavaş yavaş azalmaya başladı. 17 günlük tam kapanmayı duyan ve 2'nci konutları Bodrum'da olan vatandaşlar 3 gündür Bodrum'a akın ediyordu. Büyük göç alan Bodrum'un 181 binlik nüfusu 500 bini aştı. Kısıtlamanın ilk saatlerinden az bir yoğunluk olsa da kilometrelerce araç kuyruklarından eser kalmadı. - MUĞLA

Bodrum bir anda sessizliğe büründü, 3 günlük yoğunluk 15 dakikada bitti
Bodrum bir anda sessizliğe büründü, 3 günlük yoğunluk 15 dakikada bitti
Bodrum bir anda sessizliğe büründü, 3 günlük yoğunluk 15 dakikada bitti
Bodrum bir anda sessizliğe büründü, 3 günlük yoğunluk 15 dakikada bitti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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