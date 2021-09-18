Bodrum Bike Cup Yarışları yapıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen "Bodrum Bike Cup Yarışları" renkli görüntüler oluşturdu.

Türkiye Bisiklet Federasyonu, Bodrum Dağ Bisikleti Spor Kulübü (BODASK) ve Bodrum Belediyesi iş birliğinde, Çamlık Mahallesi'ndeki orman parkurunda gerçekleştirilen yarışlara Avustralya, Romanya ve İngiltere'den yerli ve yabancı 85 sporcu katıldı.

Yarışmacılar düz alanda başlayıp tırmanma ve inişle devam eden parkurda zaman zaman zor anlar yaşadı. Yarışlar, Bitez Mahallesi'nde köy içi muhtarlık binası ile Bitez Belediye Kafe'nin olduğu nokta arasında gerçekleştirilen "Bitez Halk Turu" etabının ardından ödül töreniyle sona erdi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Muğla İl Temsilcisi İlker Cömert, AA muhabirine, organizasyonun Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında gerçekleştirildiğini söyledi.

Bisikletlilerin 6 kilometrelik parkuru beş tur şeklinde tamamlamaya çalıştığını ifade eden Cömert, doğayla iç içe olan alanın dağ bisikletçileri için de oldukça uygun bir parkur olduğuna işaret etti.