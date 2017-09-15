Bodrum Belediyesi, Zeytinköylülerin Yanında

Bodrum Belediyesi ekipleri, Zeytinköy'de çıkan yangın nedeniyle evleri ve yaşam alanları zarar gören köy sakinlerine destekleri sürdürüyor.



Muğla ili Menteşe ilçesine bağlı Zeytinköy'de meydana gelen orman yangınının ardından bölgeye yardımlar devam ederken, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'un eşi Hülya Kocadon, Zeytinköylüleri ziyaret etti. Köylülerin hepsiyle tek tek ilgilenip konuşan Hülya Kocadon'un aracılığıyla Zeytinköylüler, destekleri ve yardımları için Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'a teşekkür etti.



Yetkililer tarafından belirlenen bazı ihtiyaçlar, Bodrum Belediyesi ekiplerince temin edilerek bölge halkına teslim edildi. Ayrıca Bodrum Belediyesi Kadın Danışma ve Eğitim Merkezi (KADEM) üyesi kadınların "Pamuk Eller Yünlere" projesi kapsamında örülen el emeği battaniyeler de ihtiyacı olan köy sakinlerine verildi. - MUĞLA