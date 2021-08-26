Son dakika! Bodrum Belediyesi'nden yangın mağduru kişilere destek çalışmaları
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Son dakika! Bodrum Belediyesi'nden yangın mağduru kişilere destek çalışmaları

Son dakika! Bodrum Belediyesi'nden yangın mağduru kişilere destek çalışmaları
Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde belediye ekiplerince yangın mağduru kişilere yönelik başlatılan destek çalışmaları sürüyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde belediye ekiplerince yangın mağduru kişilere yönelik başlatılan destek çalışmaları sürüyor.

Bodrum Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, tarihin en büyük yangın felaketlerinden birinin yaşandığı ilçede, zarar gören vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor.

Afet bölgesine ilk olarak gıda, temizlik, hijyen, medikal ve kıyafetlerden oluşan acil ihtiyaç paketleri teslim edildi. Ardından yanan su depolarının yerine 32 adet su depoları konuldu. Duyarlı vatandaşlar, STK'lar ve bazı derneklerin destekleriyle temin edilen 4 jeneratör ve bir hidrofor ihtiyaç sahibi yangın mağdurlarına ulaştırıldı.

Ağır ve orta hasar gören konut ve işletmelerin ihtiyacı olan elektrik ve su tesisatları, sıva, boya, badana ve ahşap döşeme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte dipfriz dolaplar, masa, sandalye, şemsiye, şezlong, yataklar ve mefruşat ürünleri de ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

Tarım alanları, arı kovanları, küçük ve büyükbaş hayvanların telef olduğu yangın felaketi sonrası bölge halkına tarımsal desteklerde de bulunuldu. Zarar gören arı kovanlarının yerine yenileri verilirken arıların beslenmesi için 30 çuval şeker bölgede geçimini arıcılıkla sağlan üreticilere teslim edilmeye başlandı.

Bitki örtüsünün yok olduğu yangın bölgesindeki çiftçilere yaklaşık 300 çuval yem, 3 bin balya saman, 6 bin 500 kilogram silaj yem ve alevlerden kurtulan zeytin ağaçlarının sulanması için belediye tankerleri ile bölgeye 12 bin ton su ulaştırıldı. Bölgedeki sokak hayvanlarının beslenmesi için de yaklaşık 2 ton köpek ve kedi maması da ilgililere teslim edildi. Ayrıca barınma ihtiyacı olan aileler için yaşam konteynerleri de bölgede yerleştirilmeye başlandı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, dayanışma ruhunun çok önemli olduğu bir sınavdan başarı ile geçtiklerini dile getirdi.

Son dakika! Bodrum Belediyesi'nden yangın mağduru kişilere destek çalışmaları
Son dakika! Bodrum Belediyesi'nden yangın mağduru kişilere destek çalışmaları
Son dakika! Bodrum Belediyesi'nden yangın mağduru kişilere destek çalışmaları
Son dakika! Bodrum Belediyesi'nden yangın mağduru kişilere destek çalışmaları
Son dakika! Bodrum Belediyesi'nden yangın mağduru kişilere destek çalışmaları
Son dakika! Bodrum Belediyesi'nden yangın mağduru kişilere destek çalışmaları
Son dakika! Bodrum Belediyesi'nden yangın mağduru kişilere destek çalışmaları

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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