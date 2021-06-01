Bodrum Belediyesi vatandaşın yanında olmaya devam ediyor
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Bodrum Belediyesi vatandaşın yanında olmaya devam ediyor

Bodrum Belediyesi vatandaşın yanında olmaya devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bodrum Belediyesi ilgili birim müdürlükleri ihtiyaç sahibi vatandaşların yanı sıra çeşitli programlar kapsamında vatandaşları ziyaret ediyor.

Bodrum Belediyesi ilgili birim müdürlükleri ihtiyaç sahibi vatandaşların yanı sıra çeşitli programlar kapsamında vatandaşları ziyaret ediyor.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri, halkın talep ve şikayetlerini dinlerken Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri ise ihtiyaç sahiplerine, gıda paketleri dağıtımına devam ediyor.

Yarımada genelinde ihtiyaç sahibi vatandaşların Bodrum Belediyesi'ne şahsen ya da mahalle muhtarlıkları aracılığıyla yaptıkları müracaatlar sonrasında gıda paketlerini kişilerin adreslerine ulaştırıyor.

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri yılbaşından bu yana toplam 4 bin 444 adet gıda paketi dağıtımı yaptı. Gıda paketinin yanı sıra bebek bezi ile hasta bezi ekipler tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldı.

Halkla İlişkiler Birimi ekiplerinin, pandemi tedbirleri kapsamında ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirdiği, esnaf ve vatandaş ziyaretlerinde kayda alınan dilek, öneri ve talepler gerekli birimlere bildiriliyor.

Günde yaklaşık 80 haneye ulaşan Halkla İlişkiler ekipleri, öncelikle Belediyenin mahallerde, cadde ve sokaklarda yürüttüğü çalışmalar hakkında vatandaşlara bilgi veriyor, sorunlarını dinliyor.

Belediye mücavir alanları içinde kalan tüm noktalarda çözüm odaklı olarak gerçekleşen ziyaretlerde, vatandaşların doldurduğu şikayet ve talep formları ile acil çözüm bekleyen durumlar ilgili birimlere bildiriyor.

"Hoş Geldin Bebek" kampanyası çerçevesinde, yeni bebek sahibi olan aileleri ziyaret eden Belediye personelleri, yeni doğan bebek malzemelerinden oluşan "Bebek Seti" hediye ediyor.

Öte yandan, yangın gibi çeşitli nedenlerle mağduriyet yaşayan vatandaşlarda unutulmuyor. İhtiyaçlarının bir an önce giderilmesi ve mağduriyetinin kalıcı bir çözüme kavuşturulması amacıyla belediye tarafından gerekli çalışmalar titizlikle yürütülüyor. - MUĞLA

Bodrum Belediyesi vatandaşın yanında olmaya devam ediyor
Bodrum Belediyesi vatandaşın yanında olmaya devam ediyor
Bodrum Belediyesi vatandaşın yanında olmaya devam ediyor
Bodrum Belediyesi vatandaşın yanında olmaya devam ediyor
Bodrum Belediyesi vatandaşın yanında olmaya devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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