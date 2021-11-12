Bodrum Belediyesi üreticiye destek olmaya devam ediyor

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Bodrum Belediyesi Tarımsal İşler Müdürlüğü tarafından toplanan ve satın alınan 30 ton limonun halka ücretsiz olarak dağıtımına başlandı.

Bir süre önce sosyal medya aracılığı ile yardım isteyen Ortaca Ziraat Odası'na kayıtlı Çağnur İşler'in bu çağrısına duyarsız kalmayan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Günümüzün ağır şartları altında ezilen Muğlalı bir limon üreticimiz sosyal medya üzerinden çaresizliğini paylaştı ve Bodrum Belediyesi olarak biz, üreticimizin kilosunu 1 liraya satamadığı 30 ton limonunu, tarlasından toplama ve nakliye işlemleri tarafımızca karşılanmak üzere, kilosu 2 TL den aldık. Limonlarımız Bodrum'a ulaştığında hepsini halkımıza ücretsiz olarak dağıtacağız ve böylece namusuyla yaşayan bir üreticimizin çaresizliğine çare olabilmenin mutluluğunu hep birlikte paylaşmış olacağız" dedi.

Tarımsal kalkınma hamlesi kapsamında kurulan Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, Bodrum dışındaki üreticilere de destek olarak Ortaca'da bir limon üreticisine can suyu oldu.

Muğla Ortaca'da bahçesinde kalan 30 ton limonu toplayıp, Bodrum'a getiren Belediye çalışanları, önceki gün Mumcular Mahallesi'nden başlamak üzere birçok mahalleye dağıtımını gerçekleştirdi.

Uygulamadan son derece memnun kaldığını ifade eden Mumcular sakinlerinden Nihal Kallem Üner "Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a çok teşekkür ediyorum. İçinde bulunduğumuz ekonomik şartları maalesef biliyoruz, bu yüzden çiftçimize sahip çıkmak, bizim sosyal devlet olarak en çok yapmak istediğimiz hedef olmalı ve Başkanımız bunu gerçekten çok iyi beceriyor. Bu yüzden Başkanımıza ve belediye çalışanlarına çok teşekkür ediyorum." dedi.

Bahçesindeki limonlarının Bodrum Belediyesi Tarımsal İşler Müdürlüğü tarafından toplanıp satın alınmasının arkasından Çağnur İşler, sosyal medya hesabından "Sadece bizim değil birçok üreticinin de hem kazanıp hem de adilce paylaşacağı günlere olan inancımızı diri tutuyorsunuz. Gösterdiğiniz dayanışma için tekrardan çok teşekkür ediyorum." şeklinde paylaşım yaptı. - MUĞLA