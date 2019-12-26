Bodrum Belediyesi toplumsal cinsiyet eşitlik birimi çalışmalarına başladı

26.12.2019 17:16 | Son Güncelleme: 26.12.2019 17:16

Kasım ayında kurulan Bodrum Belediyesi Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Birimi ilk eğitimini Belediye'nin yönetici personeline verdi.

Bodrum Ticaret Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitime Bodrum Belediyesi'nin farklı müdürlüklerinden yaklaşık 20 yönetici personel katıldı. Bodrum Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Figan Erozan tarafından verilen eğitimde; toplumsal cinsiyet rolleri, kadına yönelik şiddet ve etkileri, ulusal ve uluslararası mevzuat, bu konuda hizmet veren kuruluşlar ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Yönetmeliğine dair bilgiler verilirken, Türkiye'de ve dünyada kadın ve erkek iş gücüne katılım durumu, şiddet türleri gibi konular ele alındı.

Yaklaşık iki saat süren eğitimde, toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin, kadına kadın olmasından dolayı uygulanan ve kadınları orantısız biçimde etkileyen şiddet olduğu ve hem özel hem de kamusal alanda kadını 'ast' konumuna getiren bir zarara yol açtığı anlatıldı.

Eğitim, soru ve cevap bölümüyle devam etti. Belediye Toplumsal Eşitlik Birimi'nin personel eğitimleri önümüzdeki günlerde de devam edecek. Birim, bir sonraki aşamada Bodrum'da geniş katılımlı toplantı ve eğitimler düzenleyerek, kentte 'cinsiyet eşitliği' farkındalığının gelişmesine yönelik çalışmalar yapacak.

Kaynak: Bültenler