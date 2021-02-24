Bodrum Belediyesi personeline İngilizce eğitimi veriliyor

Bodrum Belediyesi personeline, İngilizce eğitimi verildiği bildirildi.

Milas Belediyesi Kültür ve Sanat Birimi'nde İngilizce ve Almanca öğretmeni olarak görev yapan Saim Bozkurt'un, Bodrum Belediyesi personeline İngilizce kursu vermeye başladığı belirtildi.

Bodrum'da yaşayan yabancı vatandaşlar ve tatil için ilçeye gelen yabancı turistlerle iyi iletişim kurabilmek amacıyla düzenlenen eğitimler, Merkez Turgutreis Ortaokulu'nda gerçekleştiriliyor.

Üç ay boyunca 120 saat olması planlanan eğitim sonunda katılımcılara Bodrum Halk Eğitim Merkezi tarafından sertifika verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı