Bodrum Belediyesi'nden ilçede duyulan yüksek sesle ilgili açıklama
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Bodrum Belediyesi'nden ilçede duyulan yüksek sesle ilgili açıklama

Bodrum Belediyesi'nden ilçede duyulan yüksek sesle ilgili açıklama
Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir süredir duyulan yüksek sesin Yunan Adaları'ndan gerçekleştirilen Paskalya kutlamalarında kaynaklandığı bildirildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir süredir duyulan yüksek sesin Yunan Adaları'ndan gerçekleştirilen Paskalya kutlamalarında kaynaklandığı bildirildi.

Bodrum Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bir süredir Bodrum'da duyduğumuz ses, komşu adalarda yüksek sesli ses çıkartma kapsülleriyle gerçekleştirilen geleneksel Paskalya Kutlamaları'ndan gelmektedir. Endişe edilecek bir durum söz konusu değildir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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