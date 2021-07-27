Bodrum Belediyesi'nden farkındalık etkinliği
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Bodrum Belediyesi'nden farkındalık etkinliği

Bodrum Belediyesi'nden farkındalık etkinliği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bodrum Belediyesi'ne bağlı tam donanımlı cankurtaranlar, "25 Temmuz Dünya Boğulma Önleme Günü" dolayısıyla halk plajlarında düzenlenen etkinliklerde, denizlerde boğulmaların kader değil önlenebilir bir kaza olduğunu anlatarak farkındalık oluşturdu.

Bodrum Belediyesi'ne bağlı tam donanımlı cankurtaranlar, "25 Temmuz Dünya Boğulma Önleme Günü" dolayısıyla halk plajlarında düzenlenen etkinliklerde, denizlerde boğulmaların kader değil önlenebilir bir kaza olduğunu anlatarak farkındalık oluşturdu.

Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu (TSSF) ile Uluslararası Cankurtarma Federasyonu (ILS) standartlarında yetiştirilen Bodrum Belediyesi'ne bağlı cankurtaranlar, "25 Temmuz Dünya Boğulma Önleme Günü" nedeni ile Belediye halk plajlarında bir dizi etkinlik gerçekleştirdi.

Belediye halk plajlarında denizlerde boğulmaların kader değil, önlenebilir bir kaza olduğuna dikkat çekerek farkındalık oluşturan cankurtaranlar, bu kapsamda Kumbahçe Halk Plajısahilinde bulunan vatandaşlara ilk yardım ve acil müdahale yöntemlerini anlattı. Cankurtaranlar, ayrıca denizde boğulma tehlikesi geçiren bir kişiye uygulamalı olarak nasıl müdahale edilmesi gerektiğini uygulamalı olarak gösterdi.

"Boğulmaya bağlı 360 bin değil 3 kişi bile ölmez"

"Suda boğulma kader değil, önlenebilir bir kazadır" diyen TSSF Uluslararası Cankurtarma Federasyonu (ILS) altın eğitmeni Bedri Sincar, yapılan etkinlikte; bu yıl 25 Temmuz'un Birleşmiş Milletler (BM) kararı ileDünya Boğulmayı Önleme Günü olarak ilan edildiğine değinerek "Önlemini alırsan, bütün plajlarda cankurtaranlar bulundurulursa, ölümler yılda 360 bin kişi değil, 3 kişi bile olmaz. Burada şu anda Belediyeye bağlı cankurtaranlarımızla birlikte, bütün plajlarımızda boğulmayı önlemek için yapılması gerekenleri vatandaşlarımıza anlatacağız, bilgiler vereceğiz. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Birleşmiş Milletler (BM), suda boğulmaların küresel çapta önlenebilmesi için bu yıl nisan ayında aldığı kararla 25 Temmuz'u Dünya Boğulmayı Önleme Günü ilan etti. Dünyanın tüm ülkelerinde denizlerde ve iç sularda yaşanan suda boğulma kazaları sonunda her yıl 360 bin kişi hayatını kaybediyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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