Bodrum Belediyesi, kurallara uymayan inşaatları mühürlüyor
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Bodrum Belediyesi, kurallara uymayan inşaatları mühürlüyor

Bodrum Belediyesi, kurallara uymayan inşaatları mühürlüyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Bodrum Belediyesi, 15 Haziran 2021 tarihinde başlayan inşaat yasağı sonrası denetimleri sıklaştırdı.

Belediyenin Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen şikayetleri de değerlendirerek kurallara uymayan inşaat alanlarını mühürledi, inşaat sahiplerine cezai işlem uyguladı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, 25 Haziran'da düzenlediği basın toplantısında, 427 TL olan inşaat yasağına uymama cezasını belediye meclisi gündemine getirip caydırıcı olması açısından daha da arttıracaklarını söyledi. Başkan Aras, belediye ekiplerinin sıkı bir denetim gerçekleştirdiğini belirterek, "Bu konuda kimsenin gözünün yaşına bakmadan, taviz vermeden gidiyorlar, işlem yapıyorlar, tutanak tutuyorlar, faaliyet durduruyorlar, şantiye boşalttırıyorlar'' dedi.

BAŞKAN ARAS İNŞAATÇILARA SESLENDİ: ''BIRAKIN DA 3 AY VATANDAŞLARIMIZ RAHAT ETSİN''

İnşaat firmalarının 15 aydır kesintisiz çalıştıklarına dikkat çeken Aras, ''Pandemide inşaat firmalarının işleri kısıtlanmadı, şantiyeler doluydu; hatta sokağa çıkma yasağından muaftılar. Şimdi 15 Haziran'da inşa yasağı başladı, biz de yasağı herkese tebliğ ettik. Ekim'de yeniden inşaat yapmaya başlayacaklar. Bıraksınlar da 3 ay turizmciler, burada yaşayan misafirler, vatandaşlarımız rahat etsin. İş makineleri, kamyonlar, hafriyat arabaları trafikten çekilin. Bunlar trafikten çekilse Bodrum trafiği rahatlar'' diye konuştu.

381 İNŞAAT DURDURULDU

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 15 Haziran'dan bu yana yaptıkları denetimler sonucunda 381 inşaat çalışmasını durdururken, ilgili firmalara 260 ceza keserek 27 şantiyeyi mühürledi.

Kaynak: Bültenler

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