Bodrum Belediyesi, Kovid-19 engeline takılan Yalıkavakspor için 19 Mayıs dolayısıyla video hazırladı
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Bodrum Belediyesi, Kovid-19 engeline takılan Yalıkavakspor için 19 Mayıs dolayısıyla video hazırladı

Bodrum Belediyesi, Kovid-19 engeline takılan Yalıkavakspor için 19 Mayıs dolayısıyla video hazırladı
Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Spor

Muğla'da Bodrum Belediyesince, Hentbolda Kadınlar EHF Kupası'nda mücadele eden ve teknik ekip ile oyuncuların yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması nedeniyle namağlup ilerlediği EHF Avrupa Kupası'ndan elenen Yalıkavakspor oyuncuları için video hazırlandı.

Muğla'da Bodrum Belediyesince, Hentbolda Kadınlar EHF Kupası'nda mücadele eden ve teknik ekip ile oyuncuların yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması nedeniyle namağlup ilerlediği EHF Avrupa Kupası'ndan elenen Yalıkavakspor oyuncuları için video hazırlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla hazırlanan klipte, vatandaşların takımın maçlarını heyecanla izlemesi ve oyuncuların duygularını anlatması yer alıyor.

Bodrum Belediye Başkan Ahmet Aras yaptığı açıklamada, "Denizin Kızları" olarak bilinen oyunculara her zaman destek verdiklerini ve bu desteğin süreceğini bildirdi.

Oyuncuların tüm Avrupa'yı dize getirdiğini ancak virüse yenildiğini belirten Aras, "Gururumuz olan kızlarımızın dün nasıl yanlarında olduysak, yarın da olacağız. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı gibi anlamlı bir günde, kızlarımızın hüzünlü başarı hikayesini anlatmaktan gurur duyuyoruz. Belki bu yıl olmadı, ancak gelecek yıl kızlarımızı Avrupa'da kupayı kaldırırken göreceğimize inancımız tam." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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Bodrum Belediyesi, Kovid-19 engeline takılan Yalıkavakspor için 19 Mayıs dolayısıyla video hazırladı - Haberler Spor
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