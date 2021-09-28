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Bodrum belediyesi kendi mobilyasını üretiyor

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Bodrum belediyesi kendi mobilyasını üretiyor

Bodrum Belediyesi, ilçe genelindeki hizmet binalarında ve peyzaj düzenlemelerinde kullanılan mobilyaların üretimini kendi atölyelerinde gerçekleştiriyor.

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Bodrum Belediyesi, ilçe genelindeki hizmet binalarında ve peyzaj düzenlemelerinde kullanılan mobilyaların üretimini kendi atölyelerinde gerçekleştiriyor.

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Marangozhane, Demirhane ve Boya/Badana Atölyeleri tarafından üretilen mobilyalar, kamu hizmet binaları ve peyzaj alanları ve gelen talepler doğrultusunda eğitim kurumlarında da kullanılıyor. Bu kapsamda, 2021 yılı içerisinde eğitim kurumlarına ofis masaları, sehpa, portmanto, ahşap askılık, etejer, arşiv dolapları, kapı ve pencere yapımları, okul sıra ve masa tamiratları, pergole montajları, panolar ve çeşitli boyutlarda dolaplar üretilerek montajları yapıldı. Peyzaj düzenlemelerinde kullanılması için de bank imalatları gerçekleştirilerek yarımadanın çeşitli yerlerine yerleştiriliyor.

Belediye tarafından, muhtarlıklardan gelen taleplere istinaden dolap, pergole, kapı, pencere imalatı ve montajlarının yanı sıra Bodrum genelinde bulunan çocuk parklarındaki bankların tamiratı yapılarak ihtiyaç olan yerlere bank ve piknik masalarının montajları yapıldı.

Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın en düşük maliyet, en yüksek fayda sloganı ile 2022 yılı içinde vatandaşlardan gelen talepler de dikkate alınarak kamuya ait açık alanlarda kullanılmakta olan daha birçok ürünün de imalatı planlanmış olup, belirlenen bölgelerde vatandaşların kullanımına sunulacağı bildirildi. - MUĞLA

Bodrum belediyesi kendi mobilyasını üretiyor

Bodrum belediyesi kendi mobilyasını üretiyor

Bodrum belediyesi kendi mobilyasını üretiyor

Bodrum belediyesi kendi mobilyasını üretiyor

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Haber: Bodrum belediyesi kendi mobilyasını üretiyor - Haberler Ekonomi
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