Bodrum Belediyesi Çevre Yönetim Birimi Şefliği kuruldu
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Bodrum Belediyesi Çevre Yönetim Birimi Şefliği kuruldu

26.01.2021 16:59 | Son Güncelleme: 26.01.2021 17:02
Bodrum Belediyesi Çevre Yönetim Birimi Şefliği kuruldu

Bodrum Belediyesi Çevre Yönetim Birimi Şefliği kuruldu.

Bodrum Belediyesi Çevre Yönetim Birimi Şefliği kuruldu.

Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaptığı açıklamada, alınan yetki belgesinin ve kurulan birimin, etkin bir çevre yönetim anlayışı oluşturulabilmesi için önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Aras, çevresel değerlerin ve ekolojik dengenin tahribini, bozulmasını ve yok olmasını önlemek, mevcut bozulmaları gidermek, çevreyi iyileştirmek ve geliştirmek, çevre kirliliğini önlemeye yönelik tüm çalışmaların kontrolünü sağlamak için bu birimin kurulmasının gerektiğine ifade etti.

Bodrum Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde kurulan şefliğin, Asfalt Üretim Tesisi, 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi ve Mumcular Kum Ocağı tesislerinin çevre yönetimi hizmetlerinin, mevzuata uygun şekilde yürütülmesini, koordine edilmesini izleyecek ve yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini tespit edecek.

Çevre Kanunu ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan düzenlemelerle, denetime tabi tesislerin faaliyetlerinin mevzuata uygunluğu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığı değerlendirilecek.

Belediye bünyesinde "Sıfır Atık Yönetim Sistemi"nin etkinliği konusunda yapılacak çalışmalar, bu birim tarafından yürütülecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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